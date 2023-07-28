В Ярославле у автобуса №106 появились две дополнительные остановки Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле у автобуса №106, который ездит по маршруту «Ярославль (Ярославль Главный) - Ярославль (через Сады «Южные»)» появится две дополнительные остановки. Теперь в прямом направлении транспорт будет забирать местных жителей на остановке «Улица Павлова», в обратном – на остановке «Улица Слепнева».

– Решение о введении остановок принято на основании обращений пассажиров, – сообщил и.о. директора регионального департамента транспорта Мурат Баснукаев. – Это повысит доступность транспортных услуг для людей, пользующихся маршрутом №106. Посадка и высадка на этих остановках начнется с 31 июля.