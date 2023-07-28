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НовостиОбщество28 июля 2023 11:49

Ярославские летние лагеря примут еще 180 белгородских детей

Ребят поселят Тутаевском районе
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославские летние лагеря примут еще 180 белгородских детей

Ярославские летние лагеря примут еще 180 белгородских детей

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область приехали еще 180 белгородских детей - школьники из Валуйского, Борисовского, Ровеньского и Краснояружского районов. Ребят примут в оздоровительном центре «Чайка», лагере имени М. Горького и А. Матросова, а также социально-реабилитационном центре Тутаева.

– Сегодня к нам приехала уже третья группа школьников. Они смогут не только активно и весело провести время в лагере, но и посетить музеи, познакомиться с достопримечательностями нашего региона, побывать в дельфинарии и зоопарке, поучаствовать в различных мастер-классах. Уверен, что наши юные гости отлично отдохнут, и найдут здесь много новых друзей, - отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Всего за лето в загородных лагерях региона отдохнут более 600 белгородских детей.