Ярославские летние лагеря примут еще 180 белгородских детей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область приехали еще 180 белгородских детей - школьники из Валуйского, Борисовского, Ровеньского и Краснояружского районов. Ребят примут в оздоровительном центре «Чайка», лагере имени М. Горького и А. Матросова, а также социально-реабилитационном центре Тутаева.

– Сегодня к нам приехала уже третья группа школьников. Они смогут не только активно и весело провести время в лагере, но и посетить музеи, познакомиться с достопримечательностями нашего региона, побывать в дельфинарии и зоопарке, поучаствовать в различных мастер-классах. Уверен, что наши юные гости отлично отдохнут, и найдут здесь много новых друзей, - отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Всего за лето в загородных лагерях региона отдохнут более 600 белгородских детей.