Мэрия Ярославля определила места для катания на лошадях Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля определила места, в которых можно кататься на лошадях. Указать услуги по катанию верхом можно только при наличии специального разрешения, а также на территориях, которые для этого располагают.

Список мест, где ярославцы могут прокатиться на лошадях:

- улица Свободы, в районе дома №23;

-Тверицкий бор (в районе места отдыха Карпаты);

- парк «Нефтяник» (улица Павлова);

- парк «Юбилейный» (улица Чкалова/улица Щапова);

- парк фабрики «Красный перевал» (улица 1905 года);

- площадка перед входом во Дворец культуры «Нефтяник» (Московский проспект, 92);

- площадка перед входом в Дом культуры «Гамма» (улица Спартаковская, 7);

- площадка перед входом в Дом культуры «Энергетик» (улица Клубная, 19).