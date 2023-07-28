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НовостиОбщество28 июля 2023 11:09

Мэрия Ярославля определила места для катания на лошадях

Рассказываем, где можно будет прокатиться верхом
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мэрия Ярославля определила места для катания на лошадях

Мэрия Ярославля определила места для катания на лошадях

Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля определила места, в которых можно кататься на лошадях. Указать услуги по катанию верхом можно только при наличии специального разрешения, а также на территориях, которые для этого располагают.

Список мест, где ярославцы могут прокатиться на лошадях:

- улица Свободы, в районе дома №23;

-Тверицкий бор (в районе места отдыха Карпаты);

- парк «Нефтяник» (улица Павлова);

- парк «Юбилейный» (улица Чкалова/улица Щапова);

- парк фабрики «Красный перевал» (улица 1905 года);

- площадка перед входом во Дворец культуры «Нефтяник» (Московский проспект, 92);

- площадка перед входом в Дом культуры «Гамма» (улица Спартаковская, 7);

- площадка перед входом в Дом культуры «Энергетик» (улица Клубная, 19).