Мэрия Ярославля определила места для катания на лошадях
Фото: Мэрия Ярославля
Мэрия Ярославля определила места, в которых можно кататься на лошадях. Указать услуги по катанию верхом можно только при наличии специального разрешения, а также на территориях, которые для этого располагают.
Список мест, где ярославцы могут прокатиться на лошадях:
- улица Свободы, в районе дома №23;
-Тверицкий бор (в районе места отдыха Карпаты);
- парк «Нефтяник» (улица Павлова);
- парк «Юбилейный» (улица Чкалова/улица Щапова);
- парк фабрики «Красный перевал» (улица 1905 года);
- площадка перед входом во Дворец культуры «Нефтяник» (Московский проспект, 92);
- площадка перед входом в Дом культуры «Гамма» (улица Спартаковская, 7);
- площадка перед входом в Дом культуры «Энергетик» (улица Клубная, 19).