В Рыбинске строительство парковки у «Сатурна» должны завершить в конце августа. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске продолжается строительство дополнительной парковки у «Сатурна». Подрядчик идет с опережением графика и уже убрал старый фундамент. Дальше будет происходить укладка асфальта. Все работы должны завершиться в конце августа.

- Новая парковочная зона рассчитана на 140 машин. Это позволит значительно разгрузить близлежащие дворы, где обычно вынуждено паркуются сотрудники предприятия. Срок окончания работ по контракту 30 августа, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.