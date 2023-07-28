В Ярославле у НПЗ горел светофор. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле сегодня утром, 28 июля, у НПЗ горел светофор. Местные жители поделились фотографиями произошедшего в соцсетях. Клубы черного дыма виднелись из разных точек района.

- В 7:53 поступило сообщение, в 8:01 полная ликвидация. На месте работали две единицы техники и 10 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Спасатели отметили, что у светофора сгорела только одна секция. По всей видимости, он не был уничтожен полностью.