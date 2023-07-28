В Мышкине показ ретро-автомобилей будет открытым Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мышкине с 4 по 6 августа на Успенской полощади пройдет фестиваль ретро-техники «Мышкинский СамоходЪ». Его смогут посетить все желающие. Решение о том, что мероприятие все-таки будет открытым, приняли несколько дней назад. Ранее сообщалось, что фестиваль смогут посетить только специалисты.

- Предварительная регистрация необходима в группе фестиваля. Все пришедшие на фестиваль без номера и браслета считаются гостями, - сообщили в правительстве Ярославской области. - График заезда на Успенскую площадь участников, прошедших регистрацию с номером участника, строго по графику. Организаторы укажут место, где остановиться.