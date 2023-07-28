В Ярославле почтили память детей-жертв войны на Донбассе Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле вчера, 27 июля, почтили память детей-жертв войны на Донбассе. Мероприятие прошло у памятника «Святая Троица». Участниками стали более ста человек: школьники, ветераны боевых действий, активисты молодежных сообществ и общественники. Весь день туда приходили люди с цветами и игрушками.

– С 2014 года более 200 невинных жизней были безжалостно прерваны руками преступников, почти 800 детей пострадали от действий украинских агрессоров. Сейчас у наших бойцов на СВО самая главная задача – не допустить повторения такой трагедии, защитить мирных жителей, детей, – подчеркнула заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.