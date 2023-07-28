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НовостиОбщество28 июля 2023 7:01

Центр Ярославля перекроют на время благотворительного забега

Ограничение будет действовать 5 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема перекрытия

Схема перекрытия

Фото: Мэрия Ярославля

Центр Ярославля перекроют на время благотворительного забега «Достигая цели». В следующую субботу, 5 августа, с 6 до 14 часов машины не смогут проехать по участкам улиц Волжская набережная (нижний и средний ярус), Почтовая, Волжский спуск, Которосльная набережная, Подзеленье, Андропова и Первомайская.

- Также 4 августа с 19 часов до 14 часов 5 августа на указанных участках улично-дорожной сети вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.