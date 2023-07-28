В Ярославле перевозчиков оштрафовали на 2,3 миллиона рублей

По данным «Организатора перевозок Ярославской области», в июне оштрафовали восемь транспортных компаний. Фото: Правительство Ярославской области

В июне перевозчиков, которые работают на автобусных маршрутах в Ярославле и Ярославском районе, оштрафовали на 2,3 миллиона рублей. Санкции последовали за невыполнение объема работ, предусмотренного контрактами, и за нарушения, выявленные во время контроля.

- Отслеживают выполнение рейсов, проверяют поступающие жалобы и обращения пассажиров. В прошедшем месяце объем штрафов по выявленным ими нарушениям превысил 1,5 миллиона рублей, - сказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

По данным «Организатора перевозок Ярославской области», в июне оштрафовали восемь транспортных компаний. С ООО «Первая Пассажирская компания» будет взыскано 905 тысяч рублей, с ООО «Транспорт Ярославии» - 889 тысяч. Меньше всего нарушений у ООО «Драйв» – санкции в отношении этой компании составили порядка 5,5 тысячи рублей.

Выполнение предусмотренного контрактами объема транспортной работы в июне по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 3,7%. В числе лучших ООО «Гирфтранс» и ООО «Драйв», а также ООО «ЯрБУС», ООО «СтарТранс», ИП Намазов А.Х.