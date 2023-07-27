В Ярославле мужчина во время посиделок убил своего соседа Фото: СУ СКР по Ярославской области

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Трагедия произошла в доме на улице Судостроителей. Приятели, которые по совместительству были соседями по квартире, устроили посиделки. В какой-то момент 52-летний мужчина заявил своему 60-летнему знакомому о том, что его не нравится жить с ним на одной жилплощади. Подозреваемого такой расклад не устроил, и он решил вопрос радикально, нанеся мужчине колото-резаные ранения в область груди, живота и лица.

- В результате полученных травм потерпевший скончался. Мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Фрунзенскому городскому району. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. В настоящий момент следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.