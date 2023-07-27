В Рыбинске планируют продать старую хлебную биржу. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске планируют продать старую хлебную биржу. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков. Потенциальные инвесторы уже заинтересовались зданием.

- В случае продажи сохраним культурное назначение исторической постройки. Не забудем и о морской тематике. Для нового собственника будут прописаны охранные обязательства. Таким образом в Рыбинске может появиться новое мультикультурное пространство, - отметил Дмитрий Рудаков.