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НовостиОбщество27 июля 2023 14:14

В Рыбинске планируют продать старую хлебную биржу

Культурное наследие исторического здания планируют сохранить
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске планируют продать старую хлебную биржу. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске планируют продать старую хлебную биржу. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске планируют продать старую хлебную биржу. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков. Потенциальные инвесторы уже заинтересовались зданием.

- В случае продажи сохраним культурное назначение исторической постройки. Не забудем и о морской тематике. Для нового собственника будут прописаны охранные обязательства. Таким образом в Рыбинске может появиться новое мультикультурное пространство, - отметил Дмитрий Рудаков.