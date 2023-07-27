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НовостиПроисшествия27 июля 2023 13:44

Ярославец угрожал сжечь дочь и квартиру бывшей сожительницы

Житель Ярославля облил жидкостью для розжига костров дверь квартиры, в которой находилась 14-летняя девочка
Полина Вачнадзе
Ярославец угрожал убийством 14-летней девочке.

Ярославец угрожал убийством 14-летней девочке.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В отношении 36-летнего ярославца возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Под горячую руку мужчины попала 14-летняя девочка, дочка его бывшей сожительницы.

Ярославец пришел в квартиру к своей экс-возлюбленной, чтобы выяснить отношения, но женщины дома не оказалось. Дверь открыла ее дочь, которая хорошо знала мужчину и не опасалась его. Как оказалось, зря.

- Он облил жидкостью для розжига костра входную дверь, держа в руках зажигалку и емкость с розжигом, высказал угрозы в отношении несовершеннолетней. Девочка слова восприняла реально, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Сейчас ярославец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.