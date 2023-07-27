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НовостиОбщество27 июля 2023 13:05

Следователи проверят, куда исчезла гранитная плитка с Волжской набережной Ярославля

По факту пропажи плитки с набережной в Ярославле может быть возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
С набережной Ярославля исчезает плитка.

С набережной Ярославля исчезает плитка.

Фото: Полина Вачнадзе

С Волжской набережной Ярославля пропадают гранитные плиты, которыми облицованы стены нижнего яруса.

На участке от ЦНТИ до Октябрьского моста то тут, то там зияют не радующие глаз пустоты. Сначала дорогостоящая облицовка лежит на траве, потом исчезает в неизвестном направлении. По данным департамента городского хозяйства, отвалившуюся плитку увозят с набережной и хранят на складах для возможного дальнейшего использования.

Не так давно отремонтированная набережная уже выглядит уныло.

Не так давно отремонтированная набережная уже выглядит уныло.

Фото: Полина Вачнадзе

Так ли это на самом деле, узнают следователи. Сейчас СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку. Если облицовку не обнаружат в целости и сохранности, вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за разрушения смотровой площадки на Волжской набережной.

Следователи проводят проверку из-за пропавших плит.

Следователи проводят проверку из-за пропавших плит.

Фото: Полина Вачнадзе