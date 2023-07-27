Следователи проверят, куда исчезла гранитная плитка с Волжской набережной Ярославля

С набережной Ярославля исчезает плитка. Фото: Полина Вачнадзе

С Волжской набережной Ярославля пропадают гранитные плиты, которыми облицованы стены нижнего яруса.

На участке от ЦНТИ до Октябрьского моста то тут, то там зияют не радующие глаз пустоты. Сначала дорогостоящая облицовка лежит на траве, потом исчезает в неизвестном направлении. По данным департамента городского хозяйства, отвалившуюся плитку увозят с набережной и хранят на складах для возможного дальнейшего использования.

Не так давно отремонтированная набережная уже выглядит уныло. Фото: Полина Вачнадзе

Так ли это на самом деле, узнают следователи. Сейчас СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку. Если облицовку не обнаружат в целости и сохранности, вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за разрушения смотровой площадки на Волжской набережной.