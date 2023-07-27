Флигель усадьбы Матвеевских в Ярославле будут заново выставлять на торги

Флигель усадьбы Матвеевских, проданный за 47,8 миллиона рублей, придется заново выставлять на торги.

Флигель усадьбы Матвеевских, проданный за 47,8 миллиона рублей, придется заново выставлять на торги. Один из участников аукциона подал жалобу в региональный УФАС: по мнению предпринимателя, был нарушен порядок организации торгов. В итоге «антимонопольщики» сначала приостановили процедуру заключения договора купли-продажи исторического здания, а после проверки пришли к выводу, что заявка участника была отклонена неправомерно.

- Спорным моментом является, то что, по мнению организатора закупки, в качестве приложения к заявке участника аукциона, сформированной с помощью программно-аппаратных средств площадки, должна была приложена заполненная собственноручно на бумажном носителе заявка. Ярославское УФАС России полагает, что формирование заявки хозяйствующим субъектом с помощью программно-аппаратных средств площадки является достаточной, - говорится в сообщении регионального Управления.

Ярославское УФАС выдало КИМИ мэрии Ярославля предписание об устранении нарушения. Таким образом, аукцион придется проводить заново. Вот только начальная цена торгов теперь будет не 31 миллион рублей, как изначально, а последнее ценовое предложение. То есть, 47,8 миллиона.