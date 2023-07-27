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НовостиОбщество27 июля 2023 11:43

В Рыбинском районе горел мусорный полигон

Пожар на мусорном полигоне под Рыбинском тушили двое суток
Полина Вачнадзе
Горел участок, не закрытый грунтом.

Горел участок, не закрытый грунтом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы администрации Рыбинска Иван Дубино рассказал об обстоятельствах пожара на мусорном полигоне у деревни Аксеново.

О возгорании пожарным сообщили 23 июля, борьба с огнем продолжалась до 25 числа. Площадь пожара составила 1 800 квадратных метров. Горел участок, не закрытый грунтом.

- После большого пожара, который произошел два года назад, почти вся территория полигона покрыта землей. Пожар был на той «карте», которая еще не закрыта, - сообщил Иван Дубино. – Скорее всего, возгорание произошло от привезенного мусора.

Участок прогорел на 3-4 метра вглубь. По данным на сегодняшний день, пожара и тления на полигоне нет.