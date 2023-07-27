В Рыбинске педагогам предоставят служебное жилье

Рыбинские педагоги получат квартиры. Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинским учителям предоставят 10 муниципальных квартир по служебному найму, то есть только за оплату коммунальных услуг. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

- Это новая практика для Рыбинска. Жилье планируем выделять и иногородним, и местным педагогам, - уточнил градоначальник, - например, молодым специалистам, закончившим обучение и желающим начать свою карьеру в рыбинских школах.

Списки претендентов сейчас составляет департамент образования, а в квартирах идет косметический ремонт. В двух он уже завершен, остальные доделают к началу учебного года.