В Ярославле и Рыбинске водителям повысят зарплаты

В Ярославле и Рыбинске в августе водителям автотранспортных предприятий поднимут зарплаты. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле и Рыбинске в августе водителям автотранспортных предприятий поднимут зарплаты.

- В июле ПАТП-1 повысило заработную плату для водителей на 10%. В августе повышение продолжится. У сотрудников должна быть конкурентоспособная оплата труда и достойные условия работы, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Также он отметил, что водители общественного транспорта имеют бронь от военной службы и имеют право на досрочный выход на пенсию. Кроме того, у них есть возможность за счет предприятия получить права категории D.

В Ярославле с августа увеличится зарплата у водителей троллейбусов и трамваев. В среднем повышение составит 27%. Также планируют увеличить оклады слесарей трамвайного и троллейбусного депо.