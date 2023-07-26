Ярославские энергетики готовятся работать в условиях непогоды

У энергетиков продолжает действовать режим повышенной готовности. ФОТО: ПАО «Россети

В филиале «Ярэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Согласно прогнозу Росгидрометцентра в ночь с 26 на 27 июля в отдельных районах Ярославской области ожидаются грозы с ливнями, сопровождающиеся порывами ветра до 15 м/с.

К выполнению возможных восстановительных работ готовы 75 бригад: 299 энергетиков, 132 единицы спецтехники. Для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлено 26 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 2,5 МВт.

Специалисты ведут непрерывный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки. В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с ГУ МЧС по Ярославской области и органами исполнительной власти.

В пресс-службе компании уточняют, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).