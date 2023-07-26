В Рыбинске во время полного закрытия моста изменят маршруты троллейбусов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рыбинске во время полного закрытия Волжского моста изменят маршруты троллейбусов. Нововведение распространяется на 29, 30, 31 июля и 1 августа. Для удобства пассажиров троллейбусы поедут через Соборную площадь, улицу Крестовую, далее по своим маршрутам. Со 2 августа возвращается прежняя схема.

- С 29 июля по 2 августа Волжский мост будет полностью закрыт для движения транспортных средств. На этот период маршруты общественного транспорта организованы так, чтобы, перейдя через мост пешком, горожане могли максимально удобно пересесть на транспорт для дальнейшего передвижения, - отметили в администрации Рыбинска.