В Рыбинске отремонтируют 10 квартир для учителей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске отремонтируют 10 квартир для учителей. Все необходимые работы должны завершить к 1 сентября. На эти цели было выделено более трех миллионов рублей.

— Это новая практика для Рыбинска. Жилье планируем выделять и иногородним, и местным педагогам. Например, молодым специалистам, закончившим обучение и желающим начать свою карьеру в рыбинских школах, - подчеркнул глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Квартиры будут предоставлены учителям по служебному найму - только за оплату коммунальных услуг. Это дополнительный стимул и хорошая материальная база для педагогов.

Квартиры расположены в многоэтажках в микрорайонах Скоморохова Гора и Центральный, а также улицах 50 лет ВЛКСМ и 9 Мая.