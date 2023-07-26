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НовостиОбщество26 июля 2023 13:17

В Рыбинске отремонтируют 10 квартир для учителей

Из городского бюджета на это выделили более трех миллионов рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске отремонтируют 10 квартир для учителей

В Рыбинске отремонтируют 10 квартир для учителей

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске отремонтируют 10 квартир для учителей. Все необходимые работы должны завершить к 1 сентября. На эти цели было выделено более трех миллионов рублей.

— Это новая практика для Рыбинска. Жилье планируем выделять и иногородним, и местным педагогам. Например, молодым специалистам, закончившим обучение и желающим начать свою карьеру в рыбинских школах, - подчеркнул глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Квартиры будут предоставлены учителям по служебному найму - только за оплату коммунальных услуг. Это дополнительный стимул и хорошая материальная база для педагогов.

Квартиры расположены в многоэтажках в микрорайонах Скоморохова Гора и Центральный, а также улицах 50 лет ВЛКСМ и 9 Мая.