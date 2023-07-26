В Ярославской области ночью 27 июля погода еще ухудшится Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области ночью 27 июля погода может еще ухудшиться. Об этом жителям региона сообщили в МЧС. На 26 июля спасатели также выпускали предупреждение о неблагоприятной погоде. Оно подтвердилось дневным дождем и грозой. Однако температура воздуха не понизилась, сохранились 23 градуса тепла.

- Ночью 27 июля по Ярославской области и Ярославлю ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра порывами 15 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.