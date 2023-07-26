Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 12:32

В Ярославской области ночью 27 июля погода еще ухудшится

В некоторых районах региона ожидаются гроза и порывы метра до 15 м/с
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области ночью 27 июля погода еще ухудшится

В Ярославской области ночью 27 июля погода еще ухудшится

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области ночью 27 июля погода может еще ухудшиться. Об этом жителям региона сообщили в МЧС. На 26 июля спасатели также выпускали предупреждение о неблагоприятной погоде. Оно подтвердилось дневным дождем и грозой. Однако температура воздуха не понизилась, сохранились 23 градуса тепла.

- Ночью 27 июля по Ярославской области и Ярославлю ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра порывами 15 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.