В Ярославле на улице Панина из окон многоэтажки шел дым. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 26 июля, на улице Панина,14 примерно в 9:50 соседи заметили, что из окон шестого этажа идет дым. Они незамедлительно вызвали спасателей и, скорей всего, благодаря своей бдительности не дали начаться пожару.

- На место выехали пять единиц техники и 20 человек личного состава. В квартиру попадали по автолестнице через окно, так как дома никого не было. Хозяева оставили на плите еду. Пожара не было, просто проветрили квартиру, - рассказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.