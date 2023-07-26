В Ярославле начали ремонтировать улицу Титова Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 25 июля, начался ремонт улицы Титова. На участке от улицы Павлова до улицы Рыкачева подрядчику предстоит заменить бортовые камни и два слоя асфальта, а также нанести дорожную разметку.

— В течение месяца подрядная организация планирует полностью выполнить все работы на улице Титова. В настоящий момент работают две бригады, которые демонтируют старый бортовой камень. Работы начали довольно активно, уже на следующей неделе приступят к установке нового камня, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — Жители данного микрорайона активно пользуются улицей Титова, но за последние годы она пришла в ненадлежащее состояние. На протяжении последних 7 лет поддерживали дорогу, проводили ямочный ремонт, но этого было недостаточно.