В Ярославле женщина хотела заработать, но лишилась миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Фрунзенского района обратилась 64-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников.

Местная жительница рассказала, что в интернете она наткнулась на объявление о дополнительном заработке. Предложение ее заинтересовало и она оставила свои данные. В этот же день ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками торговой платформы. Они пообещали ярославне дальнейшее обучение и зарегистрировали ее в личном кабинете. Туда они предложили женщине внести деньги.

- Следуя указаниям звонивших, гражданка через личный кабинет своего банка перевела на электронный кошелек 11 тысяч рублей. Спустя несколько дней, женщина перевела на счет мошенников еще 90 тысяч рублей, после чего ей поступила сумма дохода около 9 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Получив реальные деньги, пенсионерка поверила в предложенные схемы, взяла кредит на сумму 500 тысяч рублей, добавила свои накопления в сумме 400 тысяч рублей и отправила эти деньги на счет неизвестных. В полицию женщина обратилась после того, как от нее стали требовать продолжать переводить денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».