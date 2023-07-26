В Ярославском районе в столкновении с легковушкой пострадал велосипедист Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 25 июля, примерно в 17 часов на дороге «Ярославль-Иваново» произошло ДТП. Столкнулись легковушка «Рено Сандеро», за рулем которой был 65-летний мужчина, и велосипед под управлением 31-летнего молодого человека.

- В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в лечебное учреждение. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.