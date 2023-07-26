МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды днем 26 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредило жителей Ярославской области об ухудшении погоды. Сегодня, 26 июля, в некоторых районах региона возможны гроза, ливень, град, а также порывы ветра 15-17 м/c. Температура воздуха ожидается 22-24 градуса тепла.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением ветхих крыш, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.