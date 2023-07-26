В Рыбинске усадьбу купцов Журавлевых переделают в пятизвездочный отель Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Рыбинске усадьбу купцов Журавлевых переделают в пятизвездочный отель. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков. На данный момент объект культурного наследия, который расположен на улице Стоялой, находится не в очень хорошем состоянии, от него по большей части остались только развалины. Вскоре у здания появится новое назначение.

- У нас появился новый собственник развалин усадьбы Журавлева и там, на этом месте, будет пятизвездочный отель, - отметил Дмитрий Рудаков. – В Ярославле нет пятизвездочного отеля, а в Рыбинске будет.