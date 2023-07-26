В Ярославле жители Дзержинского района пожаловались на звуки выстрелов

Причина конфликта, которая заставила обидчика взяться за оружие – пока неизвестна. ФОТО: скрин из видео группы "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 25 июля, примерно в 23 часа жители одного из дворов в Дзержинском районе услышали звуки выстрелов. Очевидцы сразу же позвонили в полицию и сообщили о произошедшем. Причина конфликта, которая заставила обидчика взяться за оружие, пока неизвестна.

В соцсетях очевидцы пишут, что один из мужчин бегал под домами с чем-то похожим на ружье. На кадрах видео, которыми поделились местные жители, это также можно заметить.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Участники конфликта установлены. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в УМВД России по Ярославской области.