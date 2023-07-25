В Ярославле для фермеров подготовили 230 торговых мест. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле для фермеров подготовили 230 торговых мест. Они будут предоставляться на льготных или безвозмездных условиях. Соответствующее постановление мэр города Артем Молчанов подписал еще в начале года, а сегодня, 25 июля, этот вопрос обсудили на открытом совещании в мэрии.

- Для предоставления льготных мест на ярмарках фермерам необходимо обратиться в администрацию торговой площадки с документами, подтверждающими наличие личного подсобного хозяйства, - сообщил Артем Молчанов.

Торговые точки могут быть проставлены на следующих площадках:

- Центральный рынок Ярославля (улица Депутатская, 7);

- Ленинский рынок (улица Чкалова, 17а);

- Ярмарка «Пионерская» (улица Пионерская, напротив дома №1);

- Ярмарка «Клубная» (улица Клубная, у дома №9);

- Ярмарка «Совхозная» (проспект Авиаторов, у дома №88);

- Ярмарка «Спартаковская» (улица Спартаковская, у дома № 25);

- Ярмарка «8 Марта» (улица 8 Марта, в районе дома №15);

- Рынок Дзержинского района (проспект Дзержинского, дома №23а);

- «Ярославская Ярмарка» (улица Угличская, дом №4А);

- Торговая площадка «Чайка» (улица Титова, у дома №16);

- ООО «Липовая гора» (улица Пирогова, у дома №39).