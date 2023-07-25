В четырех парках Ярославля пройдут летние субботники

В парках Ярославля проведут летние субботники.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В июле и августе в парках Ярославля пройдут летние субботники. Специалисты «Горзеленхозстроя» опилят больные и сухие деревья, скосят траву, а горожане могут помочь убрать ветки, собрать листву и мусор.
С инициативой организовать субботники в парках выступили участники проекта «Ярославль – это мы!», а мэр города Артем Молчанов их поддержал.
- Все необходимые инструменты для уборки предоставят «Горзеленхозстрой» и администрации районов. Принять участие в летнем субботнике сможет каждый желающий. Ведь Ярославль – это мы! – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
График проведения субботников:
- Петропавловский парк – 28 июля в 15:00,
- Тверицкий бор – 3 августа в 16:00,
- Юбилейный парк – 10 августа в 16:00,
- Павловская роща – 17 августа в 16:00.
Погода может внести свои коррективы. Об изменениях даты или времени субботников будут сообщать на страницах мэрии Ярославля в соцсетях.