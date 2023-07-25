В четырех парках Ярославля пройдут летние субботники

В парках Ярославля проведут летние субботники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле и августе в парках Ярославля пройдут летние субботники. Специалисты «Горзеленхозстроя» опилят больные и сухие деревья, скосят траву, а горожане могут помочь убрать ветки, собрать листву и мусор.

С инициативой организовать субботники в парках выступили участники проекта «Ярославль – это мы!», а мэр города Артем Молчанов их поддержал.

- Все необходимые инструменты для уборки предоставят «Горзеленхозстрой» и администрации районов. Принять участие в летнем субботнике сможет каждый желающий. Ведь Ярославль – это мы! – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

График проведения субботников:

- Петропавловский парк – 28 июля в 15:00,

- Тверицкий бор – 3 августа в 16:00,

- Юбилейный парк – 10 августа в 16:00,

- Павловская роща – 17 августа в 16:00.

Погода может внести свои коррективы. Об изменениях даты или времени субботников будут сообщать на страницах мэрии Ярославля в соцсетях.