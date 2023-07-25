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НовостиОбщество25 июля 2023 14:04

В Ярославле 29 июля состоится музыкальный фестиваль «Лимон»

Мероприятие пройдет под открытым небом
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле 29 июля состоится музыкальный фестиваль «Лимон»

В Ярославле 29 июля состоится музыкальный фестиваль «Лимон»

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в эту субботу, 29 июля, состоится IV музыкальный фестиваль «Лимон». Мероприятие пройдет под открытым небом. Зрители смогут насладиться шести часами творчества от разных музыкальных исполнителей.

- В этом году в фестивале примут участие виртуозный музыкант, телеведущий Вадим Эйленкриг, трио народного артиста России, автора проекта «Джазовая музыка в академических залах» Даниила Крамера, трио Kle2Go, кубинская певица Илиана Санчез. Откроет программу ярославский диксиленд «Первый причал» под руководством Сергея Кузнецова, - сообщили в правительстве Ярославской области.