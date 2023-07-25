В Ленинском районе Ярославля забил «гейзер»

В Ярославле – очередное коммунальное ЧП.

В Ярославле – очередное коммунальное ЧП. На этот раз трубу прорвало у дома №15 на улице Тургенева. Фонтан высотой в несколько метров залил двор и припаркованные машины.

- А я-то думаю, где моя горячая вода, которую отключили. А вот она вся, - комментирует видео, выложенное в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте Иван Д.

- Новый способ мыть дороги, - шутит Павел К.

Прорыв трубы, который произошел во время гидравлических испытаний, уже устранили.

Вчера, 24 июля, в Ярославле затопило улицу Богдановича, а 19 июля «гейзер» бил на улице Доронина.