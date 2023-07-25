Ярославца осудили за призывы к терроризму

42-летнего ярославца признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности в Интернете. Кадры оперативной съемки УФСБ.

42-летнего ярославца признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности в Интернете.

- Обвиняемый, который придерживался экстремистских взглядов, под постами в соцсетях размещал комментарии, в которых призывал к посягательству на жизнь президента страны в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности, - пояснили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

По приговору суда, мужчине назначили наказание в виде штрафа. Он должен выплатить 400 тысяч рублей.