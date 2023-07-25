В историческом центре Рыбинска идет ремонт фасадов зданий Фото: Администрация Рыбинска

В историческом центре Рыбинска идет ремонт фасадов зданий. Всего в этом году планируют отреставрировать 20 домов, на десяти из них уже установили строительные леса.

Например, приводить в порядок внешний вид многоквартирного дома будут на перекрестке улиц Бульварной и Стоялой. Кирпичный фасад здания обработают пескоструем, затем заменят раскрошившиеся кирпичи и укрепят межкладочные швы. Потом фасад покрасят, сохранив изначальную цветовую палитру.

— Всего в этом году на бюджетные деньги приведем в порядок фасады 20 зданий в центре. Параллельно с этим ведется работа с частными собственниками. Это общее дело, которое необходимо делать систематически, чтобы парадная часть города имела ухоженный внешний вид, — подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Из городского бюджета на здания, в которых есть доля муниципальной собственности, выделят около 20 миллионов рублей.