В Рыбинске во время съемок фильма перекроют участок Волжской набережной

Схема ограничений Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске совсем скоро начнутся съемки приключенческого фильма «Кулачный». На это время – с 28 июля по 3 августа – участок Волжской набережной будет закрыт для движения.

С 8 часов 28 июля по 3 часа 3 августа машины не смогут проехать по участку набережной от Соборной площади до Стоялой улицы.

Помимо этого, есть еще некоторые ограничения в связи со съемками. В указанный период участок улицы Крестовой от Соборной площади до улицы Стоялой станет двусторонним для всех видов транспорта. Двигаться можно будет от Волжской набережной по проезду вдоль Соборной площади к улице Крестовой и далее по Крестовой до Стоялой.

Запрещена остановка транспортных средств:

- по Волжской набережной на участке от Соборной площади до улицы Стоялой 28 июля с 00:00 до 08:00;

- по улице Стоялой на участке от Волжской набережная до Крестовой на весь период съемок.