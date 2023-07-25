Энергетики приглашают жителей региона на «День клиента» 27 июля

Важные вопросы решаются во время встреч. ФОТО: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

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27 июля филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» приглашает жителей Ярославля и Ярославской области на «День клиента». Как сообщили в пресс-службе компании, прием проводит и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко. Встречи проходят при поддержке общественного движения «Общероссийский народный фронт».

На «Дне клиента» специалисты и руководители обычно отвечают на вопросы жителей, касающиеся электроснабжения и технологического присоединения к электрическим сетям.

Прием ведется по адресу: Ярославль, ул. Свободы, д. 87а, каб. 203. Записаться можно по телефону: (4852) 78-12-74.

Напомним, «День клиента» проходит еженедельно по четвергам. Этот формат внедрен для повышения качества коммуникации и обслуживания жителей региона.

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

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