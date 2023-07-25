Ярославское УФАС приостановило продажу флигеля усадьбы Матвеевских

УФАС приостановил процедуру продажи флигеля усадьба Матвеевских на Советском переулке в Ярославле. ФОТО: КУМИ мэрии Ярославля

Региональный УФАС приостановил процедуру продажи флигеля усадьба Матвеевских на Советском переулке в Ярославле.

- В службу пожаловался предприниматель, участвовавший в открытом электронном аукционе в электронной форме. По его мнению, аукцион проведен КУМИ мэрии Ярославля с нарушением порядка организации, что нарушает законодательство РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На участие в торгах заявились шесть претендентов, но допущены были пять человек. При начальной цене в 31 миллион 98 тысяч рублей, флигель усадьбы продали за 47,8 миллиона.

Жалоба на аукцион будет рассмотрена «антимонопольщиками» 26 июля.

- У ведомства имеются также сведения, что Кировским судом наложен запрет на заключение договора купли-продажи и на проведение регистрационных действий по переходу права собственности объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Ярославль, Советский переулок, д.5, - уточнили в УФАС.