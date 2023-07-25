В Ярославской области перевернулась лодка с рыбаками: один выплыл, второго ищут

Несчастный случай на воде произошел 22 июля недалеко от деревни Дюдьково. Фото: Полина Вачнадзе

Сотрудники ярославского МЧС и поисково-спасательных служб ищут рыбака, пропавшего без вести на Волге. Несчастный случай на воде произошел 22 июля недалеко от деревни Дюдьково.

- Предварительно установлено, что перевернулась лодка. 32-летний мужчина спасся самостоятельно. Ведутся поиски второго мужчины, 1975 года рождения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Известно, что оба рыбака были в нетрезвом состоянии. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

На пляже в Угличе 22 июля спасли тонущую женщину и не успели спасти мужчину.