Ярославская ветеринарная клиника проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стерилизация - это единственный гуманный, действенный и реальный способ контроля

численности животных. И речь здесь идет как о бездомных, так и о домашних питомцах.

Важно ли это для домашних животных, проживающих в квартирах? О да! Не каждый хозяин выдержит поведение кошки или котика в период половой охоты.

Кошки во время течки громко мяукают, навязчиво валяются перед хозяевами на полу. И такое активное поведение продолжается днями и ночами. А что же котики? Котики метят территорию, запах резкий, неприятный.

Каким образом хозяева справляются с периодами течки у кошек? Варианты разные.

Самый «гуманный» - это применение ветеринарных препаратов, блокирующих течку, но рано или поздно приводящих к онкологии. Самый простой способ — это выпустить орущего питомца на улицу. И дома покой, и кошечка сама реализует свои инстинкты. Только, к сожалению, с таких прогулок животные часто не возвращаются. Стерилизация бездомных животных — это сложный для реализации процесс. Но только стерилизация гуманно решает проблему.

Пугает ли обывателя свора крупных бездомных собак во дворе жилого дома? Безусловно, да. Животные непредсказуемы. И чаще всего из-за голода и холода приходят во дворы домов. Чтобы появились целая свора, нужна всего лишь пара собак. Ведь одна особь рожает до 12 щенков. Они быстро растут и постоянно нуждаются в пропитании. Всего пара месяцев - и подросшее потомство способно произвести на свет новых бездомных собак. Этот процесс осуществляет сама природа, и только человек может остановить бесконтрольное размножение животных.

Стерилизованные бездомные собаки могут жить на территориях, приближенных к жилым кварталам, и не создавать пугающих ситуаций для обывателей.

Нужна ли стерилизация бездомным кошкам? Дворовые кошки в бесчисленном количестве вызывают неоднозначное отношение у жильцов многоквартирных домов. Сердце сжимается при виде голодных и больных животных у подъездов. Невозможно всех их забрать домой. Бездомные животные появляются снова и снова. И стерилизация дворовых кошек - это единственный перспективный способ ограничить их регулярное размножение.

Стерилизация бездомных кошек и собак решает сразу несколько проблем. Во-первых, регулирует размножение. Новые особи не появляются. Численность животных сохраняется в разумных пределах. Во-вторых, стерилизация - это попытка договориться с ярыми ненавистниками бездомных животных. Если бесхозные кошки и собаки будут бродить по улицам, пусть они хотя бы будут стерилизованы и обработаны от паразитов.

В настоящее время стерилизация бездомных животных проводится по большей части силами волонтеров - добровольцев, выступающих за гуманные и поэтапные меры.

Животные, кошки и собаки, изымают с улицы и стерилизуют в ветеринарных клиниках. Во время послеоперационного периода зверей содержат в условиях стационара, а затем возвращаются в среду обитания. Волонтеры всегда предпринимают меры по поиску дома для безнадзорных животных в послеоперационный период. И часто ручные животные находят дом и не возвращаются на улицу. Для реализации процесса всегда нужны волонтеры, ветклиники и средства. Только при наличии всех трех составляющих будет реально взять под контроль проблему бездомных животных.

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:

- Ярославль, улица Папанина, 5а;

- Ярославль, улица Лисицына, 38

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.