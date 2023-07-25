В Ярославской области полицейский спас тонущую женщину

В Угличе спасли тонущую женщину, но не успели достать из воды мужчину. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вечером 22 июля на пляже в Угличе произошел несчастный случай – утонул мужчина. Женщину, которая купалась вместе с ним, спас полицейский.

Сотрудник уголовного розыска отдыхал на пляже вместе с супругой в свой выходной. Он заметил, что в воде, примерно в 60 метрах от берега, тонут люди.

- Мужчина и женщина периодически уходили под воду и снова выныривали, а потом мужчина начал кричать. Полицейский бросился на помощь, за ним последовали еще двое отдыхающих, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудник правоохранительных органов вытащил на берег пострадавшую. 38-летняя женщина, хоть и провела долгое время в холодной Волге, от медицинской помощи отказалась. А ее супругу врачи уже, к сожалению, не понадобились – его спасти не удалось.

- По факту обнаружения тела 36-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти проводится проверка, - сообщили в региональном СК.