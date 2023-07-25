В Ярославской области ввели карантин по африканской чуме свиней

В нескольких населенных пунктах Ярославской области объявили карантин по АЧС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В нескольких населенных пунктах Ярославской области объявили карантин по африканской чуме свиней. Заболевание выявили в соседнем Костромском регионе.

В угрожаемую зону, которая находится в радиусе 20 километров от очага АЧС, вошли:

- Красный Профинтерн, село Рыбницы, поселок Защитный, деревни Тюньба и Овсяники Некрасовского района;

- территория Бурмакино Некрасовского района, ограниченная поселком Сосновый Бор, селом Поздеевское, деревнями Нефедово, Дубки, Коробиха, Якушиха, Пищалино, Залесная, Титовское, Точижки, Переньково, Семеновское, Колодино, Ченцово;

- сельское поселение Некрасовское Некрасовского района;

- территория Туношенского сельского поселения Ярославского района, включающая деревни Дмитриево, Усково, Петраково, Мигачево, Юрьевское, Исаково, Большая.

Карантин, согласно Указу губернатора Ярославской области, продлится до 20 октября 2023 года. До этой даты запрещен ввоз и вывоз свиней, непромышленная продажа продукции, из них произведенной, проведение сельскохозяйственных ярмарок, связанных с перемещением животных.