На ремонт грунтовых дорог Ярославской области выделят 250 миллионов рублей

Щебнем и щебеночно-песчаной смесью будет подсыпано 82 километра дорог. ФОТО: Игорь Чебаненко

На ремонт грунтовых проселочных дорог правительство Ярославской области выделит 250 миллионов рублей. Щебнем и щебеночно-песчаной смесью будет подсыпано 82 километра дорог, по которым трудно проехать в период дождей.

В списке – самые критические участки, ведущие к садоводческим товариществам, фермерским хозяйствам, отдаленным населенным пунктам и деревням, где выделены земля для многодетных семей. Работы пройдут в Ярославском, Гаврилов-Ямском и Любимском районах, а также в Переславле. Кроме того, по просьбам переславцев, приведут в порядок 10 километров дороги Резанцево – Аниково – Борисово.

- В этом году сделаем часть проселочных грунтовых дорог. В следующем заложим еще 250 миллионов на их ремонт, - сказал губернатор региона Михаил Евраев.