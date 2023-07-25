В Рыбинске пояснили, как будут ходить автобусы в дни перекрытия Волжского моста

В Рыбинске разработали схему движения автобусов на время закрытия моста. Фото: Администрация Рыбинска

Администрация Рыбинска рассказала, как будет ходить общественный транспорт в дни, когда Волжский мост будет перекрыт. Закрыть движение по путепроводу планируют с полуночи 29 июля. Монолитные работы продлятся до 5 утра 2 августа.

Схема движения автобусов:

- №5 будет начинать работу от остановки «ГЭС-14» и проследует по маршруту до конечной остановки «Почта» (ул.Коллективизации) в обратную сторону этим же маршрутом; - маршруты (кольцевые) №№ 8, 11, 19, 20 будут начинать и заканчивать движение на остановке «Почта» (ул.Коллективизации); - №8т будет работать 2 автобусами по левобережной части с отправлением от остановки «Почта» (ул.Коллективизации) и 6 автобусами от начального на маршруте остановки «Троллейбусный парк» до конечного остановочного пункта «Соборная площадь»; - №29 будут начинать работу от остановки «Почта» (ул.Коллективизации) конечный остановочный пункт на маршрутах не изменяется; - №18 будет ходить до конечной остановки на маршруте - «Соборная площадь».

Напомним, что для пешеходов и велосипедистов мост остается открытым. Расписание автобусов можно узнать здесь.

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