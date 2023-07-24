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НовостиОбщество24 июля 2023 14:11

Флигель усадьбы Матвеевских в Ярославле продали за 47,8 миллиона рублей

Начальная цена на аукционе составила 31 миллион
Полина Вачнадзе

В Ярославле ушел с молотка флигель усадьба Матвеевского. Начальная цена дома №5 в Советском переулке составляла 31 миллион рублей, но продать здание, построенное в конце 18 века, удалось за 47,8 миллиона.

На аукцион заявились шесть претендентов на флигель, но по факту участие в торгах принимали пятеро.

Новый владелец здания обязан содержать его в надлежащем состоянии, как того предписывает Закон об объектах культурного наследия народов РФ. Сейчас флигель закрыт баннерами.

Недострой на Октябрьской площади в Ярославле вновь выставлен на торги.