Жителей Ярославской области предупредили об опасности заражения оспой овец и коз Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителей Ярославской области предупредили об опасности заражения оспой овец и коз. Информация поступила из регионального департамента ветеринарии. В Петушинском районе Владимирской области неделю назад, 18 июля, домашний скот заразился оспой. Такие данные привели в Управлении Россельхознадзора.

Департамент ветеринарии Ярославской области советует придерживаться следующих правил, чтобы оспа не распространилась на территории региона:

- обязательная идентификация всех животных имеющихся подсобных хозяйствах, постановка их на учет в ветеринарной службе;

- извещение государственную ветеринарную службу о вновь приобретенных животных, полученном приплоде, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных;

- не допускать ввоза на территорию хозяйства овец, коз, а также кормов и инвентаря из неблагополучных по оспе овец и коз хозяйств;

- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов;

- проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших в хозяйство животных для проведения необходимых исследований и обработок;

- по первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для профилактических осмотров, иммунизаций;

- содержать в надлежащем состоянии помещения, пастбища, места водопоя, а также осуществлять другие мероприятия, предусмотренные ветеринарно-санитарными правилами по охране ферм от заноса возбудителей заразных болезней животных.