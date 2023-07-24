Жителей Ярославской области предупредили об опасности заражения оспой овец и коз
Фото: Андрей АБРАМОВ
Жителей Ярославской области предупредили об опасности заражения оспой овец и коз. Информация поступила из регионального департамента ветеринарии. В Петушинском районе Владимирской области неделю назад, 18 июля, домашний скот заразился оспой. Такие данные привели в Управлении Россельхознадзора.
Департамент ветеринарии Ярославской области советует придерживаться следующих правил, чтобы оспа не распространилась на территории региона:
- обязательная идентификация всех животных имеющихся подсобных хозяйствах, постановка их на учет в ветеринарной службе;
- извещение государственную ветеринарную службу о вновь приобретенных животных, полученном приплоде, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных;
- не допускать ввоза на территорию хозяйства овец, коз, а также кормов и инвентаря из неблагополучных по оспе овец и коз хозяйств;
- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов;
- проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших в хозяйство животных для проведения необходимых исследований и обработок;
- по первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для профилактических осмотров, иммунизаций;
- содержать в надлежащем состоянии помещения, пастбища, места водопоя, а также осуществлять другие мероприятия, предусмотренные ветеринарно-санитарными правилами по охране ферм от заноса возбудителей заразных болезней животных.