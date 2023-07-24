В лесу Ярославской области грибники встретили агрессивного медведя

Крупный медведь напугал грибников у села Купань Переславского района. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Крупный медведь напугал грибников, которые отправились на «тихую охоту» в лес у села Купань Переславского района.

- Семейная пара встретила медведя, который проявлял агрессию. Только благодаря шуму, который подняли испуганные грибники, зверь скрылся в лесу. Эту встречу с косолапым супруги запомнят надолго, - рассказали специалисты Национального парка «Плещеево озеро».

По данным последнего учета, на территории парка сейчас бродят четыре крупных хищника. В день косолапые, вес которых доходит до 600 килограммов, а рост – до 2,8 метра, может проходить до 70 километров. Определить, где медведь находится в данный момент, очень трудно, поэтому любителям грибов и ягод всегда нужно быть настороже.

- Гон у медведей происходит в мае-июле. Они в это время злобны, раздражительны и способны к совершенно неспровоцированным агрессивным действиям, - предупредили сотрудники Национального парка. - Помните, что самый лучший способ защиты от нападения медведя - отсутствие встреч с ним.

Но если косолапый все же встал на пути человека, последнему лучше удалиться – медленно и аккуратно. Если животное вас заметило и не убежало, попробуйте отогнать его громким, но спокойным голосом. Не смотрите хищнику в глаза – для него это будет признаком предстоящей атаки.