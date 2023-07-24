Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2023 13:29

Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на подростка в Ярославской области

Девушка получила глубокий порез щеки
Анастасия ГОЛУБЕВА
Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на подростка в Ярославской области

Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на подростка в Ярославской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения Следственного комитета Анатолию Щурову доложить о ходе расследования нападения на подростка в Ярославской области.

Напомним, что инцидент произошел 22 июля в поселке Михайловском. По одной из версий произошедшего, женщина ударила 16-летнюю девушку ножом по щеке во время ссоры. Ранее между местными жительницами уже были недопонимания.