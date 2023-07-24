Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на подростка в Ярославской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения Следственного комитета Анатолию Щурову доложить о ходе расследования нападения на подростка в Ярославской области.

Напомним, что инцидент произошел 22 июля в поселке Михайловском. По одной из версий произошедшего, женщина ударила 16-летнюю девушку ножом по щеке во время ссоры. Ранее между местными жительницами уже были недопонимания.