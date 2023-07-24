В Ярославле двое учащихся Демидовского университета выиграли по миллиону рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле студент и аспирант Демидовского университета выиграли по миллиону рублей. Награда нашла ребят на конкурсе «Студенческий стартап». На эти деньги молодые люди будут воплощать авторские разработки в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательств».

- Команда Егора будет работать над программно-аппаратным комплексом, который позволяет экологично и эффективно выращивать растения для продажи, - рассказали в правительстве региона. - Сергей должен открыть маркетплейс российских научных технологий. Платформа поможет компаниям находить интересующие их технологии и поддерживать связь с разработчиками.