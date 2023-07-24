Администрация Переславля предупредила о стрельбах военных

Стрельбы военных будут идти три дня. ФОТО: администрация Переславля

В Переславле 25, 26 и 27 июля с 9 до 18 часов на войсковом стрельбище будут проходить стрельбы из АК-74. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на войсковую часть 74400. Местных жителей просят быть осторожными во избежание несчастных случаев.

- Для предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей, командование части информирует о запрете прохода на территорию войскового стрельбища в указанный период, - отметили в администрации Переславля.