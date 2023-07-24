В Ярославле ожидается гроза с ливнем и сильным ветром

МЧС опубликовало информацию об ухудшении погоды в Ярославле и Ярославской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС опубликовало информацию об ухудшении погоды в Ярославле и Ярославской области.

- По данным регионального ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза с ливнем, при грозе усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

При непогоде возможно увеличение числа ДТП, засоры ливневок, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций.

Завтра, 25 июля, по прогнозам синоптиков ожидаются дожди, местами гроза. Ветер усилится до 9 метров в секунду.