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НовостиОбщество24 июля 2023 11:33

В Ярославле ожидается гроза с ливнем и сильным ветром

Непогода накроет Ярославль в ближайшие часы
Полина Вачнадзе
МЧС опубликовало информацию об ухудшении погоды в Ярославле и Ярославской области.

МЧС опубликовало информацию об ухудшении погоды в Ярославле и Ярославской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС опубликовало информацию об ухудшении погоды в Ярославле и Ярославской области.

- По данным регионального ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза с ливнем, при грозе усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

При непогоде возможно увеличение числа ДТП, засоры ливневок, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций.

Завтра, 25 июля, по прогнозам синоптиков ожидаются дожди, местами гроза. Ветер усилится до 9 метров в секунду.