В Ярославле ожидается гроза с ливнем и сильным ветром

МЧС опубликовало информацию об ухудшении погоды в Ярославле и Ярославской области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
МЧС опубликовало информацию об ухудшении погоды в Ярославле и Ярославской области.
- По данным регионального ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза с ливнем, при грозе усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.
При непогоде возможно увеличение числа ДТП, засоры ливневок, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций.
Завтра, 25 июля, по прогнозам синоптиков ожидаются дожди, местами гроза. Ветер усилится до 9 метров в секунду.